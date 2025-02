Klamka zapadła, kluczowa wiadomość dla polskich siatkarzy. Powtórki nie będzie

Przed rokiem finały siatkarskiej Ligi Narodów odbyły się w Łodzi, a reprezentacja Polski prowadzona przez Nikolę Grbicia zajęła w nich trzecie miejsce. Już jakiś czas temu stało się jasne, że do powtórki nie dojdzie i Polska nie będzie drugi raz z rzędu gospodarzem tej prestiżowej imprezy. Potwierdzenie nadeszło we wtorek 18 lutego, kiedy to oficjalnie poinformowano, gdzie najlepsze ekipy globu powalczą o trofeum.