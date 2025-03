Fornal i Leon zdeklasowani, to on ich przyćmił. Narodziny nowej gwiazdy

Gdy Patrik Indra przed sezonem 2024/2025 podpisywał kontrakt ze Steam Hemarpol Norwidem Częstochowa , zapewne mało kto upatrywał w nim przyszłą gwiazdę PlusLigi. Czeski atakujący, który wcześniej występował we francuskim Chaumont VB 52, debiutował bowiem na polskich parkietach. Szybko stał się pewnym punktem drużyny, która jeszcze jesienią postanowiła, że chce go zatrzymać na dłużej. W listopadzie przedłużono kontrakt z 27-latkiem.

"Zdecydowałem się przedłużyć kontrakt, ponieważ czuję, że Norwid ma duży potencjał i jako klub chce się coraz bardziej rozwijać. Wizją jest gra o najwyższe pozycje i to właśnie lubię. Dobrze czuje się zarówno w zespole, jak i w mieście" - mówił wówczas Czech.

Patrik Indra błyszczy w PlusLidze. Przebił Fornala i Leona

Norwid zapewne nie byłby w tym miejscu, gdyby nie Indra. Wprawdzie trener Cezar Silva ma do dyspozycji kilku klasowych zawodników, w tym rozgrywającego Quinna Isaacsona czy przyjmującego Milada Ebadipoura, ale to czeski atakujący stał się motorem napędowym zespołu. Doskonale widać to na przykładzie statystyk po fazie zasadniczej.