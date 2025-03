Szykuje się fuzja polskiego i ukraińskiego zespołu. Zaskakujący ruch w PlusLidze

Po dziewięciu latach GKS Katowice spadł z Plus Ligi. Zespół nigdy nie zagrał w play-offach. Za to zasłynął z tego, że przed własną publicznością bardzo często zdarzało mu się rozgrywać tie-breaki. Spadek przyszedł w najgorszym możliwym momencie. Siatkarze niebawem zyskają bowiem nową halę. To będzie jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów w kraju.

Za to w Plus Lidze, cudem utrzymał się Barkom Każany Lwów. Ukraińcy w ostatniej kolejce wyprzedzili naszpikowaną młodymi talentami PSG Stal Nysę. Lwowianie już zapowiedzieli, że z prawa do gry w krajowej elicie skorzystają, ale według naszych informacji, wiele wskazuje na to, że już pod nową nazwą. Reklama

Jak udało nam się ustalić, Barkom połączy się z GKS-em. Oleg Baran, właściciel drużyny ze Lwowa, sondował możliwość przejęcia katowiczan od dłuższego czasu. Taka fuzja rozwiązałby wiele problemów zespołu. Między innymi z miejscem, w którym rozgrywa mecze w roli gospodarza. Przez trzy sezony w Plus Lidze, Barkom zmieniał halę trzy razy. Grał w Wieluniu, w Krakowie na Suchych Stawach, a ostatnio w Tarnowie.

GKS do tej pory utrzymywany był z pieniędzy miejskich. W zamian za fuzję zyskałby bogatego sponsora i prawo do gry w krajowej elicie. W nazwie mają być zachowane tradycje klubu i sponsor np. Barkom GKS Katowice. Według naszych informacji negocjacje trwają i mają być bliskie pozytywnego zakończenia.

Zgodę na połączenie dwóch klubów musi wyrazić Polska Liga Siatkówki. Ale to nie byłby pierwszy raz, gdy dochodzi do połączenia. W poprzednim sezonie siły połączyły Cuprum Lubin i Stilon Gorzów. Trzecioligowiec wszedł do krajowej elity i dosyć nieoczekiwanie utrzymał się w niej, a nawet przez chwilę liczył w walce o play-offy. Reklama

Rune Fasteland / Artur Szczepanski/REPORTER / East News

Blok siatkarzy Cuprum Lubin w spotkaniu z GKS-em Katowice / Piotr Dziurman/REPORTER / Reporter