Rewelacja ligi siatkarzy znów zaskakuje. Historyczny sukces, trofeum w zasięgu

Przed spotkaniem sytuacja była jasna. Częstochowianie do zapewnienia sobie szóstego miejsca po 15 kolejkach PlusLigi, a tym samym miejsca w ćwierćfinale Pucharu Polski, potrzebowali dwóch wygranych setów. Gospodarze z Bełchatowa musieli wygrać za pełną pulę. Rewelacja tego sezonu zapewniła sobie historyczny sukces już po dwóch pierwszych partiach , dołączając tym samym do ligowych tuzów.

Co prawda Skra potrafiła jeszcze raz odskoczyć na trzy punkty, przed końcówką seta gra znów się jednak wyrównała. As serwisowy rezerwowego Mateusza Borkowskiego dał nawet gościom prowadzenie. I choć piłkę setową w górze mieli bełchatowianie, w aut huknął Amin Esmaeilnezhad . Irańczyk, lider drużyny na początku sezonu, ze złości aż szarpał siatkę . Po chwili blokiem zatrzymał go Milad Ebadipour i Skra przegrała 24:26.

PlusLiga. Norwid Częstochowa nie dał się zatrzymać. Koncert Indry, powrót Żygadły

Częstochowianom do zapewnienia sobie udziału w ćwierćfinale TAURON Pucharu Polski wystarczały dwa wygrane sety. Zbliżali się do tego od początku drugiej partii, gdy szybko objęli prowadzenie 7:3 przy zagrywkach Sebastiana Adamczyka. Tyle że gospodarze wygrali cztery kolejne akcje, emocji więc nie brakowało. Kapitalnie w ataku spisywał się Patrik Indra, jedno z objawień tego sezonu . Po stronie Skry emocje opanował Amin.

Norwid objął jednak prowadzenie 16:14, kiedy kontratak wykończył Lipiński. Różnica wzrosła do czterech punktów po udanym bloku gości. Takiej przewagi częstochowianie już nie zaprzepaścili. Indra zdobył w tej partii aż 11 punktów i to jego atak przypieczętował wygraną Norwida 25:20.