Polski siatkarz walczy z czasem. Są nowe wieści, tuż przed decyzją Nikoli Grbicia

Asseco Resovia w ostatnich tygodniach spisuje się kapitalnie, ale przed kluczowymi meczami w PlusLidze i Pucharze CEV ma problem: kontuzji doznał Bartosz Bednorz, jeden z liderów drużyny. Po kilku dniach milczenia na temat urazu w końcu głos zabrał sam siatkarz. Przyjmujący walczy z czasem, by wrócić do gry na mecze fazy play-off. Doznał kontuzji w pechowym momencie - tuż przed ogłoszeniem decyzji Nikoli Grbicia w sprawie powołań do kadry na sezon reprezentacyjny.