Najlepszy zawodnik PlusLigi zdecydował. Oficjalnie ogłoszono ws. jego przyszłości

Indra wystąpił we wszystkich dotychczasowych 11 meczach częstochowskiego zespołu, zdobywając w nich aż 234 punkty. Ten imponujący dorobek sprawił, że przed 12. kolejką PlusLigi jest liderem rankingu najlepiej punktujących zawodników rozgrywek. Co więcej, przewodzi też w zestawieniu najlepszych punktujących oraz ma na swoim koncie najwięcej, aż pięć, statuetek dla MVP spotkania. A to sprawia, że obecnie jest najlepszym zawodnikiem PlusLigi.