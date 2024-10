Kaczmarek i Fornal bezradni, ogromna sensacja. On ich przyćmił, 31 punktów na koncie

Jastrzębski Węgiel do meczu w Częstochowie przystępował jako zespół niepokonany do tej pory w sezonie i zdecydowany faworyt. I chociaż wydawało się, że bohaterem spotkania może zostać Tomasz Fornal lub rozkręcający się z meczu na mecz Łukasz Kaczmarek, to obaj byli bezradni wobec tego, co wyprawiali ich rywale. Mistrzowie Polski sensacyjnie przegrali po tie-breaku, a najjaśniejszą gwiazdą w szeregach Steam Hemarpol Norwida Częstochowa był Patrik Indra, który zdobył aż 31 punktów i przyćmił bardziej utytułowanych siatkarzy.