Tajemnicza śmierć piłkarza. Wyjechał z Polski do Niemiec, doszło do tragedii

Niezwykle niepokojące wieści docierają do nas z Ukrainy. Jak donoszą tamtejsze media kilka dni temu zmarł Ołeksandr Szworak. Mieszkający na co dzień w Polsce piłkarz miał wyjechać do Berlina, aby odwiedzić tam swojego przyjaciela. Niestety, podczas wizyty 18-latka doszło do olbrzymiej tragedii. Jak przekazała ciotka nastolatka, miał on zostać zamordowany przez swoich przyjaciół.