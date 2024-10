Łukasz Kaczmarek krytykowany, Tomasz Fornal reaguje. Powiedział to otwarcie

Sam Kaczmarek był jednak w drużynie rezerwowym, zmiennikiem Bartosza Kurka . Więcej szans od niego na pozycji atakującego z czasem zaczął też dostawać Bartłomiej Bołądź , początkowo zawodnik numer 13 w olimpijskiej kadrze. Również pierwsze mecze Kaczmarka w Jastrzębskim Węglu - przeniósł się do niego latem z ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle - nie były do końca przychylnie oceniane przez ekspertów.

"Kaczmarek po niezłym meczu ze Lwowem wrócił do Kaczmarka z ZAKSY" - pisał o nim Jakub Bednaruk, były siatkarz i trener, ekspert Polsatu Sport, po meczu z Asseco Resovią . Wówczas wicemistrz olimpijski został szybko zmieniony przez Arkadiusza Żakietę . Kaczmarek nie zachwycił też w meczu o AL-KO Superpuchar Polski, gdzie zdobył 14 punktów w pięciu setach, atakując ze skutecznością tylko 30 procent .

Tomasz Fornal jednoznacznie o Łukaszu Kaczmarku. "Będzie bardzo ważnym elementem"