Trener polskiego klubu zwolniony. Gorąco po spadku, jest pierwsza "ofiara"

To był bardzo burzliwy sezon w Nysie, który zakończył się dla PSG Stal w najgorszy możliwy sposób. Zespół walczył o utrzymanie w siatkarskiej PlusLidze do ostatniej kolejki. I do ostatniego meczu zajmował bezpieczne, trzynaste miejsce w tabeli. W meczu o wszystko przegrał jednak na wyjeździe z Barkomem Każany Lwów, i to w nie najlepszym stylu , ostatniego seta przegrywając 14:25. Porażka w meczu 1:3 oznaczała zamianę miejscami z ukraińskim zespołem i pożegnanie z PlusLigą.

