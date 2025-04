Tak Probierz podsumował mecz o Superpuchar. Wyróżnił dwóch zawodników

Przypomnijmy, 24-letni defensor zawitał na ostatnim zgrupowaniu "Biało-Czerwonych", jednak ani w meczu z Litwą, ani przeciwko Malcie nie pojawił się na boisku, przez co wciąż czeka na debiut. Inaczej wygląda sytuacja Romanczuka, który ma na koncie pięć występów. Pomocnik Jagiellonii był ważną częścią reprezentacji Polski podczas zeszłorocznych mistrzostw Europy w Niemczech. Do tej pory w tym sezonie Mateusz Skrzypczak rozegrał łącznie 36 spotkań, w których zdobył dwie bramki, natomiast Taras Romanczuk w 35 meczach trzykrotnie trafiał do siatki oraz zanotował dwie asysty. Być może obaj piłkarze zdobywców Superpucharu Polski zawitają na czerwcowym zgrupowaniu kadry.

Michał Probierz odniósł się również do przebiegu środowego starcia. - Na pewno jeden i drugi zespół ma z tego korzyść. Z jednej strony Jagiellonia zdobyła trofeum i pokazuje, że coraz bardziej jest klasowym zespołem, który potrafi wykorzystać słabszy moment i wybronić to, co jest istotne w polu karnym. Wisła może natomiast na tym budować. Dla obu zespołów to może być dobry prognostyk - podkreślał. Warto przypomnieć, że w jego trenerskim CV znajdziemy zarówno Wisłę (2012), jak i Jagiellonię (2008-2011 oraz 2014-2017).