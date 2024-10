Wilfredo Leon przyćmił Bartosza Bednorza. Co za seria, tego mało kto się spodziewał

Gospodarze po raz kolejny nie mogli liczyć na pomoc przyjmującego Mikołaja Sawickiego , który był z drużyną tylko w roli rezerwowego libero. Z kolei Tuomas Sammelvuo , trener Asseco Resovii, nie mógł skorzystać z usług środkowego Cezarego Sapińskiego . Zastąpił go Dawid Woch , a nie była to jedyna zmiana - niespodziewanie w szóstce Stephena Boyera zastąpił Jakub Bucki .

Początek należał jednak do drużyny z Lublina. Właśnie po autowym ataku Buckiego Bogdanka LUK prowadziła już 10:6. I to mimo problemów Wilfredo Leona . Reprezentant Polski nie skończył żadnego z sześciu pierwszych ataków. Ofensywę napędzał jednak Bennie Tuinstra , a Kewin Sasak dołożył punkt zagrywką. Nie poradził z nią sobie Michał Potera , który w roli libero rzeszowian wciąż zastępuje Pawła Zatorskiego .

Lublinianie bez większych problemów utrzymali prowadzenie do końca seta. Na kilka minut na boisku pojawił się Boyer, ale w jednym z pierwszych ataków nadział się na blok rywali . Leon ostatecznie dodał od siebie tylko dwa punkty, ale jego zespół wygrał 25:18.

Asseco Resovia odpowiada gospodarzom. Zwrot akcji w Lublinie