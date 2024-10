ZAKSA ma nowego bohatera. Bartosz Kurek nie był potrzebny

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle po raz kolejny musiała sobie radzić bez Bartosza Kurka. Kapitan drużyny i reprezentacji Polski nadal nie może trenować po urazie oka, którego doznał już w inauguracyjnym spotkaniu z PGE Projektem Warszawa. W poprzedniej kolejce w meczu z Indykpolem AZS Olsztyn udanie zastąpił go jednak Mateusz Rećko, który otrzymał nawet nagrodę dla MVP spotkania. "To jest naprawdę bardzo ciekawy zawodnik. Na razie notuje bardzo duży plus" - chwalił atakującego Wojciech Drzyzga, były siatkarz i trener .

