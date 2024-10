Nowa energia w PlusLidze. Serca kibiców biją szybciej

- Co roku nikt na nas nie stawia, a my co roku udowadniamy, że potrafimy zrobić niespodziankę. Utarcie nosów niedowiarkom - to na pewno trochę nakręca do działania. Co jeszcze? Ludzie, pracownicy klubu, oni od lat są największą siłą Trefla. Można mieć pieniądze, ale bez ludzi nic nie osiągniemy. Czasy są niełatwe, pieniędzy na marketing nie jest dużo, ale nasi ludzie potrafią wypromować drużynę - mówił Gadomski.

Reklama