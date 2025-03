Robert Lewandowski zrobił to jako jedyny. Doprowadził chłopca do łez

Reprezentacja Polski szykuje się już do piątkowego meczu z Litwą. Był czas na konferencje prasowe, treningi i nawet trochę na spotkania z kibicami. W pewnym momencie jednak i na to było już za późno, ale wielcy fani zawsze mają nadzieję na spełnienie marzeń. Tak było też w tym przypadku. Robert Lewandowski postanowił zrobić to jako jedyny. Doprowadził jednego z kibiców do łez.