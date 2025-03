Lewandowski się tego nie spodziewał. Nagła wizyta na Narodowym, wielkie wyróżnienie

Odliczanie do pierwszego meczu reprezentacji Polski w kwalifikacjach do mistrzostw świata trwa. Wszyscy kadrowicze stawili się już na zgrupowaniu, gdzie trwają intensywne przygotowywania do starcia z Litwą. Michał Probierz zdaje sobie sprawę, że choć to rywal z niższej półki, nie wolno go zlekceważyć. Zwłaszcza że tylko dwa z ostatnich pięciu meczów z Litwinami zakończyły się naszymi zwycięstwami.