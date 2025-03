Lewandowski opuścił trening, Probierz nie miał wyboru. Wszystko już jasne

Reprezentanci Polski dotarli już na marcowe zgrupowanie, gdzie przygotowują się do meczów kwalifikacyjnych do mistrzostw świata. Spory niepokój kibiców wywołał jednak fakt, że we wtorkowym treningu nie uczestniczył Robert Lewandowski. Absencja kapitana Biało-Czerwonych wywołała liczne spekulacje. Jak się okazuje, Michał Probierz nie miał wyboru i zdecydował się podjąć decyzję o odsunięciu 36-latka od treningu.