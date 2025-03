UEFA ogłasza ws. meczu Polska - Litwa. "Biało-Czerwonym" przypomni się koszmar

Trwa zgrupowanie reprezentacji Polski. Przed nią dwa pierwsze mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026, oba odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek rywalami "Biało-Czerwonych" będą Litwini. Znamy już sędziego tej konfrontacji, UEFA wyznaczyła Anastassiosa Sidiropoulosa. To 45-letni Grek, który arbitrem FIFA jest od 2011 roku. W karierze poprowadził już 185 meczów ligi greckiej, ale regularnie widać go też w europejskich pucharach.

