Lewandowski wypalił w trakcie konferencji, na Litwie poruszenie. "Skrzywdził Litwinów"

Litwa będzie pierwszym rywalem reprezentacji Polski w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Rywal jest co prawda dużo niżej notowany od Biało-Czerwonych, jednak w przeszłości potrafił im sprawić wiele problemów.A i forma podopiecznych Michała Probierza w ostatnim czasie kulała. Polacy nie wygrali żadnego z pięciu poprzednich meczów i spadki z Dywizji A Ligi Narodów.

Lewandowski marzy o strzeleniu 100 goli dla reprezentacji. "Zrobiło się to kuszące"

Podczas konferencji prasowej, na której obecni byli Probierz i Lewandowski, kapitan Biało-Czerwonych odniósł się do perspektywy zanotowania okrągłej liczby 100 goli dla reprezentacji. W jego opinii jest to możliwe.

- Powiem szczerze, że jak usłyszałem w pytaniu tę liczbę 100 goli, gdzie wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, to zrobiło się to kuszące. Nie powiem, że nie. Oczywiście to nie będzie takie łatwe, zdaje sobie z tego sprawę, ale to jest tylko i aż 16 goli - skomentował.