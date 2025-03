Zrobił to! Robert Lewandowski wyprzedził wielką legendę

Spotkanie z Litwą jest 157. występem Lewandowskiego w kadrze . Strzelanie zaczął we wrześniu 2008 r., a debiutanckie trafienie zanotował w meczu przeciwko San Marino (2:0).

Pod względem liczby bramek Lewandowski już dawno wyprzedził wieloletniego lidera klasyfikacji strzelców kadry Polski - Włodzimierza Lubańskiego, który do siatki trafił 48 razy. Dzięki trafieniu przeciwko Litwie napastnik Barcelony na koncie ma już 85 bramek.

To jednak nie oznacza dla Lewandowskiego końca wyzwań, bo Polak chce wkroczyć do klubu zawodników, którzy dla reprezentacji narodowej zdobyli 100 i więcej bramek. A towarzystwo jest tam zaszczytne, bo udało się to tylko Cristiano Ronaldo, Lionelowi Messiemu oraz Ali Daeiemu.