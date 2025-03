130 sekund i już 0:2. Koszmar "Biało-Czerwonych", a to był dopiero początek

To jedna z tych dat w najnowszej historii polskiego futbolu, do której wracamy z zażenowaniem. Dokładnie dwa lata temu, 24 marca 2023 roku, debiut na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski zaliczył Fernando Santos. Przeżył koszmar. Po dwóch minutach i 10 sekundach "Biało-Czerwoni" przegrywali w Pradze z Czechami 0:2 na inaugurację el. Euro 2024. Ostatecznie ulegli 1:3, a do finałów ME awansowali rok później po barażach. Dzisiaj wieczorem liczymy na zupełnie inny scenariusz. Początek meczu z Maltą na PGE Narodowym o 20:45.