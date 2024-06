Niemcy atakują Lewandowskiego. "Najbardziej żenująca scena Euro"

Reprezentacja Polski na zakończenie Euro 2024 zremisowała 1:1 z Francją. Jedyne trafienie dla Biało-Czerwonych zaliczył Robert Lewandowski. Nasz napastnik potrzebował jednak dwóch prób, by pokonać Mike'a Maingana. Najpierw bramkarz rywali wyłapał jego strzał, tyle że za wcześnie wyszedł z bramki. Przy drugim podejściu Polak uderzył niemal w to samo miejsce, ale tym razem piłka zatrzepotała w siatce. Lewandowski wykonuje "11" w swoim wyjątkowym stylu, przez co został zaatakowany przez francuskie media, które mają wątpliwości, czy to jest zgodnie z przepisami. Teraz w wyjątkowy ostrym tonie skrytykowali go również Niemcy. Reklama

Niemieckie media ostro o karnych Roberta Lewandowskiego. "Rozłożony w czasie"

Na temat sposobu wykonywania rzutów karnych przez Roberta Lewandowski rozpisał się dziennik "Bild".

"Rozłożony w czasie karny 'Lewego'. Najbardziej żenująca scena Euro" - brzmi tytuł jednego z artykułów "Bilda". "Powszechnie wiadomo, że Lewandowski zwleka z wykonaniem rzutu karnego. Ale przeciwko Francji był jeszcze wolniejszy..." - tak z kolei podpisano wideo z rzutem karnym kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski już dawno zmienił swój styl wykonywania rzutów karnych. Kiedyś zwalniał w taki sposób, że jego prawa noga sunęła w wolnym tempie po murawie, nie odrywając się od podłoża. Teraz 36-latek przerywa nabiegnięcie i bardziej "naskakuje" na piłkę. Czy jest to skuteczniejszy sposób, pozostaje bardziej sprawą dyskusyjną. Bardziej niektórych zastanawia, czy jest to zgodne z przepisami. To akurat wyjaśnił na stronie Interii Sport sędzia Łukasz Rogowski.

Czy Lewandowski strzela karne zgodnie z przepisami?

Rzuty karne Roberta Lewandowskiego musiałyby być anulowane, gdyby "wykonywał zwody taktycznie po dobiegnięciu do piłki". Polak robi to jednak w trakcie, dlatego nie ma mowy o tym, aby było to niezgodne z regulaminem. Reklama

"Robert Lewandowski wykonuje swój zwód (zatrzymanie się) w trakcie biegu do piłki, a nie po dobiegnięciu. Świadczy o tym fakt, że po zatrzymaniu się, wykonuje jeszcze jeden krok (naskok) i wówczas oddaje stał. Gdyby Polak stanął i następnie oddał strzał (bez swojego naskoku), wówczas byłoby to traktowane jako przewinienie i nieprzepisowe wykonanie karnego" - wyjaśnia sędzia Łukasz Rogowski.

Teraz naszego napastnika czeka kilkunastodniowa przerwa. Już 8 lipca zawodnicy FC Barcelony mają rozpocząć przygotowania do nowego sezonu, ale nie wiadomo, czy Polak od razu wróci do treningów. Niewykluczone, że otrzyma nieco więcej czasu na odpoczynek.

