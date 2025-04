We wtorkowy poranek Robert Lewandowski został bohaterem okładki "Mundo Deportivo". W serwisie internetowym tej gazety tekst rozbito na trzy artykuły. Jeden z nich mówi o tym, że jeśli zdobędzie Złotego Buta, to po raz trzeci pobije rekord najstarszego zwycięzcy tej nagrody. Nie jest to nierealny scenariusz, bo do prowadzącego w tym sezonie Mohameda Salaha traci zaledwie 4 punkty, czyli 2 gole.