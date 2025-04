Złe wieści o Lewandowskim. I to przed takim meczem. Klamka zapadła, już nic nie można zrobić

Mogłoby się wydawać, że Robert Lewandowski w takiej formie jest pewniakiem do miejsca w podstawowym składzie dla Hansiego Flicka . Rzeczywistość może okazać się jednak zupełnie inna. Jordi Gil z dziennika "Sport" podał właśnie informację w tej sprawie.

Lewandowski posadzony w tak ważnym meczu? Flick już postanowił

Niemiecki szkoleniowiec miał uznać, że Ferran Torres swoimi poprzednimi bardzo dobrymi występami zasłużył na to, aby w rewanżowym meczu w Madrycie zagrać na pozycji napastnika. To oznacza, że Robert Lewandowski rozpocznie to spotkanie na ławce rezerwowych.