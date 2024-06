Mbappe nie wytrzymał, zwyzywał Lewandowskiego. Starcie gwiazd na Euro 2024

Polska kadra niestety nie ma prawa zaliczyć Euro 2024 do udanych turniejów w swoim wykonaniu - "Biało-Czerwoni" kończą bowiem swoją przygodę z turniejem po zaledwie trzech spotkaniach w grupie, spośród których... nie wygrali oni ani jednego.

Trzeba jednak docenić, że w spotkaniu o honor z Francją podopieczni Michała Probierza zdołali wywalczyć punkt, remisując z "Les Bleus" dokładnie 1:1. Podczas tej potyczki nie brakowało różnych zwrotów akcji, ale też i... nieco złej krwi - i to między Kylianem Mbappe a Robertem Lewandowskim .

Euro 2024. Mbappe nie wytrzymał, mocne słowa w stronę Lewandowskiego

Wszystko zaczęło się od sytuacji z 88. minuty meczu, kiedy to obaj panowie walczyli o panowanie nad futbolówką - "Lewy", stojąc tyłem do rywala, osłaniał się ręką w taki sposób, że prawdopodobnie uderzył przypadkowo Francuza w nos, a przynajmniej to sugerowała reakcja 25-latka.