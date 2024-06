Francuskie media piszą o "podstępie Lewandowskiego". Wielkie rozczarowanie

Polska odpadła z turnieju po meczu z Austrią, który przegrała 1:3. Styl kadrowiczów pozostawiał wiele do życzenia. Początek spotkania z Francją wyglądał o wiele lepiej niż to co kibice mogli oglądać w 21 czerwca i wielokrotnie zaskakiwał świeżością. Z pewnością niewielu spodziewało się w tym spotkaniu remisu.