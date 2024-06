Robert Lewandowski wszedł do loży, dołączył do niego kibic. Co za reakcja kapitana reprezentacji

Robert Lewandowski w ostatnim meczu Polski na Euro 2024 strzelił bramkę z rzutu karnego i tym samym sprawił, że wspomnienia z tego turnieju nie będą dla kibiców tak gorzkie, jak po starciu z Austrią. Po spotkaniu kapitan reprezentacji Polski poszedł do loży VIP, by tam spotkać się ze swoją rodziną. Na miejscu pojawił się jednak również niespodziewany gość. "Lewy" poprosił ochronę o to, by wpuścić mężczyznę, a potem go... przytulił.