Siostra Roberta Lewandowskiego wybrała artystyczną ścieżkę. Tym się zajmuje

Siostra Roberta Lewandowskiego opowiedziała o swojej karierze

"Sport towarzyszył mi od początku. Rodzice - nauczyciele WF-u. A więc tak naprawdę wychowywałam się w pewnym sensie na sali gimnastycznej, ale to gdzieś chyba zawsze drzemało w środku i w pewnym momencie sobie pozwoliłam, żeby trochę odkryć właśnie tą artystyczną stronę. Stąd ten wybór" - opowiadała o swoim zawodzie Milena Lewandowska-Miros.

Ona i jej mąż współprowadzą firmę odzieżową zajmującą się szyciem garniturów. Radosław Miros, który jest właścicielem marki Signor Leone, jest bardzo poświęcony swojej pracy i stara się promować swoją ekskluzywną markę. W garniturach jego projektu często występuje Robert Lewandowski. Siostra piłkarskiego napastnika znalazła jednak dla siebie inną niszę. Choć wspiera swojego małżonka, to ma jeszcze jedno zajęcie.

Siostra Roberta Lewandowskiego zrezygnowała ze sportowej kariery

Dziś sport jest dla niej tylko pasją, ale kiedyś reprezentowała siatkarską drużynę AZS Politechniki Warszawskiej. Tak jak Lewandowski poszedł po śladach taty w kierunku piłki nożnej, tak jego siostra trenowała to samo, co jej mama. Uprawianie sportu wciąż jest dla niej ważne i w programie zachęcała do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.