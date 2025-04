Przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie zagrożona. Zakulisowe działania. Dwa nazwiska na horyzoncie

Robert Lewandowski zostawił już dawno za sobą problemy, jakie miał po zakończeniu mistrzostw świata w Katarze. Wówczas "Lewy" jechał na turniej w formie znakomitej, ale do klubu wrócił w dyspozycji, która sprawiała, że pojawiło się bardzo dużo niepokoju. Problemy z formą tak naprawdę przesunęły się także na sezon 2023/2024. W tych rozgrywkach kapitan reprezentacji Polski nie był już tak skuteczny i choć liczby w miarę go broniły, to poziom gry był niezadowalający.

