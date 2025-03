Holendrzy powalczą z Polakami o mundial. Tak zareagowali, jednoznaczny werdykt

Holendrzy oraz Hiszpanie zafundowały obserwatorom kapitalne widowisko . Obie drużyny zagrały na zbliżonym poziomie, dzięki czemu wynik dwumeczu rozstrzygnęły dopiero rzuty karne. W nich więcej zimnej krwi zachowali zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego . Kontynuują oni zarazem dobrą passę na Starym Kontynencie, bo nie kończy się ich seria spotkań bez porażki. "Oranje" z kolei długo nie będą rozpaczać, ponieważ zdaniem tamtejszych dziennikarzy otrzymali dobre wieści związane z eliminacjami do mundialu.

Jakie to wieści? Przydział do grupy z Polską. Już od momentu pojawienia się składów wszystkich grup było wiadomo, że gorszy zespół z holendersko-hiszpańskiego ćwierćfinału Ligi Narodów trafi do grona drużyn, z którymi rywalizują podopieczni Michała Probierza. W kraju naszych świeżo upieczonych przeciwników błyskawicznie zapanował optymizm. Dziennikarze są zgodni, iż zdecydowanie lepiej zagrać z "Biało-Czerwonymi" niż z nieobliczalnymi Turkami.