Tak Polska rozbiła Maltę 6:0. Na końcu do akcji wkroczył sam Zbigniew Boniek

Starcie Polski z Maltą na otwarcie eliminacji do mundialu. A poprzedziła je gigantyczna kadra. Cztery dyskwalifikacje

Ciekawa jest za to historia potyczek Polski z Maltą, bo choć bardzo skromna, to zapisała się w dziejach polskiego futbolu niezwykle istotnym wydarzeniem. I nastąpiło ono jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego Dušana Maksimovicia na Gżira Stadium. A ostatni gwizdek Serba z Nowego Sadu nastąpił długo przed tym, jak upłynęła 90. minuta.

Malta została bowiem rywalem Polski w eliminacjach do mundialu, który w 1982 roku mieli zorganizować Hiszpanie. Mało tego, dziwny system losowania sprawił, że Biało-Czerwoni z pierwszego koszyka trafili do jedynej grupy trzyzespołowej, wszystkie pozostałe były tu z udziałem pięciu drużyn. O ile z tamtych promocję na mundial miały wywalczyć po dwa zespoły, to z grupy 7 tylko jedna. I było jasne, że dotyczyć to będzie Polski lub NRD. Malta stała się wyłącznie dodatkiem.