Probierz wskazał, że ten piłkarz zawiódł go z Litwą. "Dostaje drugą szansę"

Reprezentacja Polski zachowała czyste konto w meczu z Litwą i wygrała 1:0. Mimo to jej styl gry pozostawiał wiele do życzenia. Okazuje się, że z postawy niektórych zawodników niezadowolony był Michał Probierz. W rozmowie z TVP Sport selekcjoner wskazał zawodnika właśnie z linii defensywnej, który go rozczarował, a mimo to otrzyma szansę w spotkaniu z Maltą. - Trudno go skreślić po jednym meczu, tym bardziej że dobrze grał w poprzednich - powiedział selekcjoner.