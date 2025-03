Szymon Marciniak w potężnych tarapatach. Na pomoc ruszył debiutant. To Polak

O kulisach niedzielnego meczu Niemcy - Włochy pisze Rafał Rostkowski, ekspert serwisu sport.tvp.pl. Wskazuje na niebagatelną rolę, jaką w starciu gigantów odegrał Paweł Pskit odpowiadający za VAR . To on zareagował - debiutując w ekipie Marciniaka pod szyldem UEFA - prawidłowo w dwóch newralgicznych momentach.

Marciniak nie miał racji. Z opresji wybawił go Pskit odpowiadający za VAR

"Na powtórkach z różnych kamer widać wyraźnie, że Di Lorenzo zaczął się przewracać zanim jeszcze został przez Schlotterbecka dotknięty - pisze Rostkowski. - To była ewidentna symulacja - ewidentna, ale tylko na powtórkach wideo - w celu wymuszenia rzutu karnego. Sędzia wideo Paweł Pskit zareagował tak, jak powinien: wezwał sędziego głównego do monitora, pokazał mu ujęcia będące dowodem w sprawie, dzięki czemu chwilę później rzut karny został odwołany ".

"Pomógł sobie ręką, dotknął nią piłki we własnym polu karnym, ale zrobił to w taki sposób, że gołym okiem było to dla sędziów praktycznie nie do zauważania. Marciniak nie użył gwizdka, ale na szczęście ponownie uratował go Pskit. VAR wezwał sędziego do monitora i po chwili został podyktowany rzut karny dla gości, z którego wyrównali wynik meczu na 3:3" - relacjonuje Rostkowski.