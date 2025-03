Reprezentacja Polski - w stylu mało przekonującym, ale, co najważniejsze, skutecznym - na inaugurację swych występów w kwalifikacjach do MŚ 2026 pokonała drużynę Litwy 1:0 po tym, jak Robert Lewandowski pokonał w końcu bramkarza rywali w 81. minucie .

Następnymi eliminacyjnymi oponentami "Orłów" stali się Maltańczycy , którzy bez dwóch zdań mają ciekawą kadrę - wśród piłkarzy "Homor", czyli "Czerwonych", jest m.in. James Carragher, syn legendy Liverpoolu Jamiego Carraghera . To jednak nie wszystko, bo zagraniczne korzenie mają też chociażby dwaj bracia powołani przez selekcjonera Emilio De Leo - Joseph i Paul Mbong .

Essien Mbong przed laty zachwycał na Malcie. Odszedł niespodziewanie...

By zrozumieć lepiej ich historię, trzeba cofnąć się o pokolenie wstecz - ojciec wspomnianych graczy, Essien "Papa" Mbong pochodził z Nigerii i swoją własną futbolową karierę rozpoczynał w rodzimym Julius Berger FC. W 1998 roku przeniósł się jednak do maltańskiego Hibernians i to był początek jego wielkiej przygody w wyspiarskim państwie.