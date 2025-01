Kuriozum w meczu Fabiańskiego. Tak Polak wpuścił dwa gole, minimalna szansa

Piłkarze West Ham United pokonali we wtorkowy wieczór w Premier League Fulham, jednakże do samego końca drżeli o swój los - co odzwierciedla zresztą doskonale rezultat 3:2. Łukasz Fabiański - dla którego cały mecz był wyjątkowo istotny, bowiem w jego trakcie osiągnął on swoisty kamień milowy w karierze - wpuścił dwa gole w stylu, który sympatykom kina mógłby przywodzić na myśl słynny błąd w Matriksie.