Majdan ponownie zakpił z Dody

" Nie jestem zainteresowany, żeby uczestniczyć w tym cyrku. Dziwię się, że dziennikarze tak bardzo w to wchodzą albo boją się jej zadawać tych trudnych pytań. Ale to nie moja sprawa, nie moje życie. Od 15 czy 18 lat nie jesteśmy już razem, więc jeśli pojawia się ten temat, to tylko dlatego, że Dorota z dużą powtarzalnością sobie o tym przypomina" - mówił piłkarz w rozmowie ze Światem Gwiazd.

"To moi rodzice na zdjęciu z 1992 roku więc mama miała 43, a tata 45 LATA!!! Rok macie na fotografii dla niedowiarków. Po co wrzucam to zdjęcie? Po to żeby owszem potwierdzić, że mam łatwiej bo mam wspaniałe geny i zawsze będę szczupła ALE to tylko 50%. Drugie 50% to poza smukłą sylwetką - mięśnie, jędrność ciała, gęstość skóry, wysportowane ciało - jak to mówię Żyleta. Ta druga połowa to dyscyplina i konsekwencja - codzienna. Zdrowa dieta i sport raz na parę dni" - ogłosiła oficjalnie Doda.