Thomas Thurnbichler zwleka z ogłoszeniem składu

Nie zamierzamy podejmować szybkiej decyzji co do składu. Musimy zasięgnąć opinii poszczególnych szkoleniowców. Porozmawiamy też z zawodnikami i ustalimy długofalową strategię, aż do mistrzostw świata w Trondheim. Dlatego podejmiemy decyzję trochę później

Wiele wskazuje na to, że pewni startu w Oberstdorfie mogą być Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł . Ten ostatni ma mieć jeszcze treningi z wyższych belek, by złapał trochę luzu. Thurnbichler liczy na to, że 30-latek przełamie się na lotach, które uwielbia.

Co z resztą? Na razie nie wiadomo. W dobrą stronę zaczyna zmierzać Kubacki, za to problemy dopadły Jakuba Wolnego . Thurnbichler wie jedno. Wielu naszych skoczków potrzebuje teraz treningu.

- U Dawida widzimy postępy, choć może wyniki konkursu nie do końca to pokazują. On zmierza jednak w dobrym kierunku. Kamil miał zaufanie do swoich skoków, ale technicznie nie wyglądało to jeszcze tak, jak powinno. Kuba wciąż odczuwa skutki upadku na treningu. Czuje dyskomfort w żebrach. On, podobnie jak reszta kadry, potrzebuje treningu - przyznał Austriak.