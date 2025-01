Historyczna noc Łukasza Fabiańskiego. Już na zawsze zostanie zapamiętany

Łukasz Fabiański swoją profesjonalną karierę piłkarską praktycznie w całości związał z angielską piłką. Do Premier League trafił w lipcu 2007 roku. Wówczas jako młody chłopak związał się z londyńskim Arsenalem za niespełna pięć milionów euro. Od tego momentu rozpoczęło się pisanie wielkiej historii, której zwieńczeniem był 374. występ na boiskach Premier League, co sprawiło, że wskoczył do dziesiątki bramkarzy z największą liczbą rozegranych meczów.