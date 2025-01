Świątek zadała reporterce jedno pytanie. Wywiad szedł na żywo. Widownia zamarła

Do niecodziennej sceny doszło po meczu Igi Świątek w Melbourne. Polka jeszcze na korcie stanęła przed kamerą, by podzielić się wrażeniami ze spotkania, po którym awansowała do ćwierćfinału Australian Open. W pewnej chwili wprawiła jednak wszystkich w stan konsternacji, kiedy... zapomniała, ile ma lat. Szybko otrząsnęła się z chwilowego odrętwienia, ale publiczność zdążyła wybuchnąć śmiechem. To nie pierwszy raz, gdy Polka raczy australijska widownię zaskakującą wypowiedzią.