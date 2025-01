Skokom narciarskim grozi katastrofa. Austriak otwarcie bije na alarm. "Boję się"

Kibice w czerwono-białych barwach zapewne pękają z dumy. Z drugiej strony z niepokojem patrzą na przyszłość dyscypliny. Do tego grona należy Andreas Goldberger, który udzielił ostatnio wywiadu portalowi "Laola1.at". "Jako Austriak oczywiście cieszę się, że jesteśmy tak dobrzy. Ale jednocześnie trochę się boję, że zainteresowanie międzynarodowe skokami spadnie, jeśli jeden naród zdominuje wszystko . Tak stało się w przypadku biegów narciarskich i Norwegii i nie jest to dobre dla żadnej dyscypliny" - zaalarmował (cytat za: "Skijumping.pl").

"Im więcej krajów, im więcej sportowców jest w czołówce, tym lepiej dla sportu. Niemcy muszą być dobrzy, Polacy, Japończycy itd. To jest ważne. Ale austriaccy działacze nie muszą mieć wyrzutów sumienia, że wszystko idzie tak perfekcyjnie " - dodał od razu. Zmartwiona legenda ponadto już teraz martwi się o przyszłość. "Ta siła utrzyma się przez całą zimę. Obawiam się jednak o inne nacje, o to, że w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat Austria będzie zdecydowanie dominować" - stwierdził.

Andreas Goldberger wciąż kocha skoki narciarskie. Świetnie odnalazł się w nowej roli

Pomimo niepokojących dla postronnych fanów scen, 52-latek nie zamierza przestać czerpać przyjemności ze śledzenia ukochanej dyscypliny. "To niewiarygodne, to jest to, o czym marzysz, kiedy pracujesz jako ekspert. To są koledzy, przyjaciele, których kochasz. Jest po prostu wspaniale, gdy możesz ich za mikrofonem wyłącznie chwalić" - oznajmił na zakończenie.