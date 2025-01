Haaland następcą Lewandowskiego? Koniec negocjacji z Manchesterem City, jego przyszłość już pewna

Erling Haaland właśnie rozgrywa swój trzeci, a zarazem najsłabszy sezon w Manchesterze City. Kiedy Norweg przechodził do tego klubu, nie ukrywał, że w przyszłości chciałby zagrać we wszystkich największych ligach piłkarskich w Europie i wygrać je. Czy przez te trzy lata coś w jego planach się zmieniło? Wygląda na to, że tak.