W trakcie sezonu polscy żużlowcy nie mają zbyt wiele czasu. W ramach przygotowania do sezonu swoje największe marzenie spełnił Bartosz Zmarzlik. Pięciokrotny mistrz świata trenował na torze MotoGP w Jerez, gdzie legendarny Marc Marquez wygrywał trzykrotnie - Dziś spełniłem jedno z największych marzeń. I pamiętajcie to dopiero początek - napisał Bartosz Zmarzlik. To oznacza jedno, że głód ścigania w polskim mistrzu jest ogromny.