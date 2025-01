Co za wieści dla Fabiańskiego, to już oficjalnie. Wszyscy tylko na to czekali

Po 20 rozegranych w bieżącym sezonie meczach w Premier League drużyna West Ham United ma co prawda raczej bezpieczną przewagę nad strefą spadkową (siedem "oczek"), ale jej 14. pozycja w tabeli bez dwóch zdań nie zadowala ani kibiców, ani zarządu klubu.

Atmosfera wśród "Młotów" ostatnio zdecydowanie się zagęściła, a po niedawnych dwóch dotkliwych porażkach z Liverpoolem i Manchesterem City (0:5 i 1:4) zapadła ostatecznie dosyć spodziewana decyzja. Dotychczasowy menedżer, Julen Lopetegui, stracił swoją posadę. Reklama

Graham Potter nowy trenerem klubu Łukasza Fabiańskiego. West Ham zadecydował

Wiadomość dotycząca jego następcy nadeszła tymczasem bardzo prędko - 9 stycznia West Ham ogłosił, że stery w zespole przejmie Graham Potter, dla którego jest to powrót do pracy w angielskiej ekstraklasie po blisko dwóch latach - w kwietniu 2023 roku "zniknął z radarów" po tym, jak został on zwolniony z Chelsea.

To oczywiście istotna wiadomość m.in. dla Łukasza Fabiańskiego, który z "The Hammers" jest związany niezmiennie od 2018 roku. W ostatnim czasie Polak cieszył się z regularnych występów w roli "jedynki", ale jego dobra passa została przerwana 26 grudnia, kiedy to nabawił się urazu głowy w spotkaniu przeciwko Southampton. Gdy golkiper wróci ostatecznie do grania, to czekać go będzie zupełnie nowa klubowa rzeczywistość.

Mecz "polskich" klubów w Pucharze Anglii. Oto pierwsze wyzwanie Pottera

Potter objął WHU w specyficznym momencie - już niebawem, bo 10 stycznia, jego nowi podopieczni zagrają w Pucharze Anglii z Aston Villą Matty'ego Casha. Następnie czekać ich będą dwa spotkania z rywalami zza londyńskiej miedzy - 14 stycznia zagraj z Fulham, a 19 stycznia z Crystal Palace. Reklama

Kontrakt 49-letniego szkoleniowca będzie ważny do końca czerwca 2027 roku. Jego ambicją - na dobry początek - powinno być przedostanie się do europejskich pucharów i namieszanie w nich, podobnie jak zrobił to swego czasu David Moyes, który z "Młotami" wygrał w 2023 roku Ligę Konferencji.

Graham Potter / JOE KLAMAR / AFP / AFP

Kibice West Ham United / JUSTIN TALLIS / AFP