Chce zastąpić Bacha. Właśnie wypalił o Rosjanach. "Nie są odpowiedzialni"

Johan Eliasch nie skreśla Rosjan. To brzmi jak zapowiedź powrotu

Obie wspomniane nacje wciąż mają zakaz startów w większości międzynarodowych zawodów w wielu dyscyplinach. Ma to związek z wojną w Ukrainie. Kraj Władimira Putina bezpardonowo zaatakował zbrojnie naszych wschodnich sąsiadów, a Białorusini wspomagają agresora. Świat sportu nie zamierzał się przyglądać sytuacji obojętnie i poza drobnymi wyjątkami Rosjanie oraz rodacy Aleksandra Łukaszenki najważniejsze imprezy oglądają przed telewizorem. Johan Eliasch chciałby to jednak zmienić. Przynajmniej na to wskazują słowa wypowiedziane przez działacza w szwedzkim radiu państwowym.