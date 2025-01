Kompromitacja drużyny Piszczka. Kryzys Borussii trwa, bezlitosny "Kopciuszek"

17. kolejka rozgrywek Bundesligi rozpoczęła się od starcia, którego faworyt od początku był oczywisty - oto bowiem Holstein Kiel mierzył się z Borussią Dortmund i to bez dwóch zdań piłkarzy BVB typowano na zwycięzców tego spotkania. Futbol to jednak gra nieprzewidywalna - "Bociany" z Kilonii ograły oponentów 4:2, a końcówka rywalizacji była już wręcz dramatyczna. Wszystkiemu zza linii bocznej przyglądał się Łukasz Piszczek, asystent menedżera Nuriego Sahina. Nad głową Turka krążą coraz ciemniejsze chmury - a co za tym idzie trudna też wydaje się być i sytuacja Polaka...