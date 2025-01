Mistrzostwa świata. Bramkarze z polskiej ligi w starciu Islandii ze Słowenią. Koncert Viktora Hallgrimssona

Mecz w Zagrzebiu miał dla jednych i drugich duże znaczenie, był też pierwszą poważną potyczką. Trudno za takie uznawać starcia z Wyspami Zielonego Przylądka czy Kubą, a wynik był przecież zabierany do tabeli w głównej części zmagań. Tam dojdą m.in. Chorwacja czy Egipt, do ćwierćfinału awansują tylko dwa zespoły.

Islandia od początku grała dużo lepiej, ale miał też olbrzymi atut. Mowa o bramkarzu Orlenu Wisły Płocku Viktorze Hallgrimssonie - mający ponad 2 metry wzrostu bramkarz był w kosmicznej formie. I co ważniejsze, nie miał przestojów, cały czas utrzymywał ponad 50-procentową skuteczność, na tym poziomie niewyobrażalną. A nie były to pojedynki - często sam na sam - z amatorami. Borut Mačkovšek, Blaž Janc, Domen Makuc czy Aleks Vlah często byli doprowadzani do rozpaczy. Hallgrimsson w pierwszej połowie odbił 10 z 18 piłek, w całym meczu - 15. Do 50. minuty wciąż miał 50procenową skuteczność, później spadła, gdy jego koledzy już jednak, wysoko prowadząc, trochę odpuścili.