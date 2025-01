Sensacyjne ogłoszenie FAME. Artur Binkowski wraca do walk, jest potwierdzenie

Artur Binkowski w FAME. Jest oficjalne potwierdzenie

Binkowski wyartykułował swoje pretensje do Tomasza Majewskiego, prowadzącego portal "FightSport". I o ile do tej pory były to jeszcze niepotwierdzone plotki, w poniedziałkowy wieczór stało się jasne, że Binkowski faktycznie wejdzie do klatki FAME. Pojedynek z Majewskim odbędzie się na zasadach bokserskich, a pojedynek potrwa trzy rundy po dwie minuty. Panowie zawalczą w małych rękawicach.