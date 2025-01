Tam w marcu ma zagrać reprezentacja Polski. Już wszystko jasne, rywale się wygadali

Ogromne zamieszanie związane z "domem" podopiecznych Michała Probierza rozpoczęło się wraz z nadejściem 2025 roku . W przestrzeni medialnej pojawiły się plotki, jakoby PZPN skłaniał się ku Stadionowi Śląskiemu i zakończył po wielu latach stałą współpracę z PGE Narodowym. Praktycznie każdego dnia pojawiały się nowe wieści w sprawie. Wciąż brakuje jednak oficjalnego komunikatu. W mediach społecznościowych za to opublikowano na przykład zdjęcie Cezarego Kuleszy z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Wojciechem Saługą .

Polska zagra z Litwą w Warszawie. Goście już potwierdzają rezerwację

Na czym stanęło obecnie? Wszystkie mecze eliminacji do mundialu mają rzekomo odbyć się w Warszawie. Z jednym, wrześniowym wyjątkiem, kiedy PGE Narodowy zarezerwowany jest na inną imprezę. Chodzi dokładnie o konfrontację z Finlandią. Wtedy podopieczni Michała Probierza zagrają na Stadionie Śląskim. Wciąż są to jednak przypuszczenia. Czy staną się one realne? O tym przekonamy się po oficjalnym komunikacie związku. Na razie działania PZPN dość niespodziewanie wyprzedzili... Litwini, a więc zespół, z którym "Orły" zmierzą się dokładnie 21 marca.