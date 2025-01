Potężny skandal w Hiszpanii, piłkarz z La Ligi aresztowany. Grożą mu trzy lata więzienia

Kike Salas w areszcie. W tle nielegalne zakłady bukmacherskie

Obrońca "Los Nervionenses" mierzy się konkretnie z podejrzeniami dotyczącymi brania udziału w nielegalnych zakładach bukmacherskich - miał on rzekomo pod koniec ubiegłego sezonu celowo "wyłapywać" żółte kartki, by powiązane z nim osoby mogły zgarniać pieniądze po wcześniejszym obstawieniu tego typu sytuacji boiskowej.

Salas miał szansę na transfer do Lazio

Wszystko to dlatego, że - jak wskazało "Mundo Deportivo" - stał się on niedawno obiektem zainteresowania rzymskiego Lazio. Przeprowadzka na Stadio Olimpico, do ekipy walczącej w Serie A co najmniej o awans do Ligi Mistrzów, byłaby bez wątpienia kamieniem milowym w karierze Salasa. Trudno jednak podejrzewać, by w takich okolicznościach "Biancocelesti" kontynuowali temat.