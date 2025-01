Flick wlał nadzieję w serca Polaków. Ależ słowa o Szczęsnym. "Jeden z najlepszych"

Hansi Flick komplementuje Wojciecha Szczęsnego. Występ w Lizbonie możliwy?

Co niektórzy już się rozmarzyli i twierdzą, iż to zapowiedź obecności "Szczeny" w wyjściowym zestawieniu we wtorkowy wieczór. Na wspomnianym wyżej profilu także rozpoczęło się szaleństwo. "To niech zagra" - apelują do Hansiego Flicka internauci. Atmosferę w zeszły weekend dodatkowo podgrzali sami Hiszpanie. "Odczucia w szatni, choć trzeba zawsze podchodzić do nich z dużą ostrożnością, są takie, że wydaje się, że w kwestii ligi Hiszpan ma nieco większą przewagę i Polak mógłby zagrać we wtorek w Lizbonie. Wszystko jest bardzo otwarte" - pisało "Mundo Deportivo".